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Стало известно, когда будет установлена цена на газ для Белоруссии

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Цена на газ для Белоруссии будет установлена до 31 декабря 2022, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерства энергетики России и Белоруссии.

Протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Белоруссии и его транспортировке в 2022 году. Конечная стоимость газа для Минска будет прописана в договоре, который белорусская сторона в ближайшее время планирует заключить с «Газпромом».

Ранее в Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России.

Россия и Белоруссия будут формировать общий рынок нефти и газа.

Интеграционный декрет, который предусматривает принятие 28 совместных программ, подписали президент РФ Владимир Путин и глава государства Белоруссии Александр Лукашенко. Они охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях. Также фактически создаются механизмы развития единого экономического пространства.

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