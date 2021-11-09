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Борис Титов прокомментировал инициативу об отмене пошлины на импорт мяса

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что отмена пошлин на ввоз замороженного мяса даст лишь краткосрочное снижение цен. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мера эта все равно временная и должна дать определенный краткосрочный эффект только в будущем. Главное, что без серьезной поддержки наших производителей, включая реальное субсидирование, дальнейший рост цен на мясо неизбежен», — сказал Титов.

Он заявил, что цены на мясо растут не из-за жадности российских предпринимателей, а из-за увеличения расходов фермеров на его производство. По словам омбудсмена, промышленное производство мяса в России росло хорошими темпами из-за политики импортозамещения.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития и Минсельхоз начали обсуждение изменений условий ввоза свинины и говядины в Россию. Таким образом планируется стабилизировать внутренние цены. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в этих ведомствах. Рассматривается вариант беспошлинного импорта данной продукции.

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