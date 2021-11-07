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Власти Германии подсчитали ущерб от июльских наводнений

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Reuters

Власти Германии подсчитали ущерб от июльских наводнений, в которых погибли более 180 человек — €29,2 млрд, сообщает Reuters.

Сумма в €29,2 млрд была указана в запросе на получение финансовой помощи из Фонда солидарности Европейского союза. До половины ущерба приходится на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, еще 40% — на регион Северный Рейн — Вестфалия, а оставшаяся сумма — на пострадавшие регионы Баварии и Саксонии.

В различных регионах Западной Европы с 12 по 15 июля прошел циклон «Бернд», который стал причиной сильных и затяжных ливней. Из-за них в ряде районов Германии прошли разрушительные наводнения. Согласно последним данным, из-за нашествия стихии в ФРГ погибли более 180 человек, в том числе трое россиян. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее в Германии начали отмывать более €51 млн после наводнения.

По словам главы Немецкого федерального банка Йоханнеса Бермана, специалисты банка занимаются очисткой купюр от ила, бензина и следов канализации. Они также проверяют их на подлинность, после чего бесплатно обменивают на новые купюры.

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