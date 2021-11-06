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Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа снова остановили

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Depositphotos

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ вновь приостановили, начался реверс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора GASCADE Gastransport GmbH.

Уточняется, что поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени. Затем начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. К настоящему времени он составляет около 139,5 тыс. куб. м в час.

Утром 30 октября появилась информация, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» упала до нуля. Сначала прокачка газа резко снизилась с 09.00 до 10.00 мск, а в период с 10.00 до 11.00 и вовсе прекратилась.

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.

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