Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Грузии заявили, что Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот 10:54
Титов проиграл выборы на пост вице-президента Международной федерации гимнастики 10:52
Опрос выявил, что каждый 20-й украинец готов участвовать в вооруженном бунте 10:33
Игрок «Динамо» рассказал о нападках со стороны фанатов «Спартака» 10:33
Россиянам рассказали об основном способе кражи денег у клиентов банков 10:31
Более 100 человек могли погибнуть при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне 10:14
Пассажир поезда Москва-Адлер ранил полицейского 10:06
Хоккеисты детских команд устроили массовую драку на турнире в Сочи 10:01
В МИД РФ заявили, что ждут ответов на вопросы по AUKUS 09:50
В МИД РФ ответили на обвинения в чрезмерной военной активности России... 09:43

Депутат Европарламента обвинил Россию в манипуляции ситуацией на рынке газа

close
100%
Laszlo Balogh/Reuters

Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для собственной выгоды. Такое мнение он выразил в обращении к Еврокомиссии, передает RT.

В своем письме Злотовский поинтересовался у ЕК, не несет ли реальной угрозы энергетической безопасности ЕС положение, при котором ряд хранилищ находятся «под контролем «Газпрома».

По его словам, российская компания «Газпром» через свое дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах». Это позволяет Москве «манипулировать предложением» и влиять на цены на топливо в Европе для извлечения экономической и политической выгоды, считает политик.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что не заинтересованы как в рекордно высоких ценах на газ, так и в рекордно низких.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть