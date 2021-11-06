В США утвердили план развития инфраструктуры страны на $1,2 трлн

Конгресс США одобрил план по развитию инфраструктуры страны на сумму более $1 трлн, сообщает ТАСС.

Сообщается, что представители прогрессивного крыла Демократической партии в нижней палате до последнего не хотели поддерживать данный законопроект, однако после многочасовых консультаций при участии президента они согласились его утвердить.

Теперь он отправится на подписание президенту США Джо Байдену, который подпишет его в ближайшее время. План предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму $550 млрд в течение пяти лет.

На строительство мостов и дорог выделят $110 млрд, $11 млрд на программы транспортной безопасности, а $39 млрд потратят на модернизацию общественного транспорта. План также предполагает выделение $42 млрд на развитие инфраструктуры морских портов и аэропортов, а $55 млрд пойдут на систему питьевой воды. Остальные средства выделят на обеспечение населения высокоскоростным интернетом, инвестиции в транспортировку экологически чистой энергии и другие проекты.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций мигрантам, пересекшим южную границу США, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики.