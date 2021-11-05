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Япония планирует выделить до 100 тыс йен на каждого ребенка до 18 лет

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Jae C. Hong/AP

Правительство Японии планирует выделить до 100 тыс йен (около 63 тыс рублей) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, сообщает газета «Йомиури симбун».

Выделение денежных средств станет мерой поддержки молодого населения страны в ситуации пандемии коронавируса. Деньги будут выделены на всех детей, от младенцев до учеников последнего класса старшей школы — всего около 20 миллионов человек. Для реализации этой программы по поддержке населения, японский кабмин выделит около 2 трлн йен.

Предполагается, что данная мера будет принята японским правительством 19 ноября. Выделение денег для детского населения страны было одним из предвыборных обещаний партнера Либерально-демократической партии по правящей коалиции партии Комэйто.

Ранее московским пенсионерам предложили выбор — деньги или подарок за прививку от коронавируса.

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