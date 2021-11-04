Новак оценил вероятность подорожания нефти до $100 за баррель

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на данный момент трудно сказать, достигнут ли цены на нефть $100 за баррель. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

«Здесь очень много факторов, играющих как на повышение цены, так и много неопределенностей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать, все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря и первого квартала», — сказал Новак.

В тоже время, по его словам, цена на нефть на уровне $80 за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке.

В четверг, 4 ноября, министры стран ОПЕК+ поддержали увеличение добычи нефти в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Страны альянса единогласно поддержали план по сохранению роста добычи, а это означает, что действующий с августа план по наращиванию объемов добычи нефти продолжит работать и в декабре.

В конце октября стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года.