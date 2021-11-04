Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Третьяк ответил на вопрос о положительной допинг-пробе игрока... 20:39
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего госсовета 20:35
Медведева рассказала, чем полезно для Милохина участие в «Ледниковом... 20:26
Киев выразил протест по поводу визита Путина в Крым 20:26
Бутырская: когда Коляда прыгает, это невозможно забыть 20:16
Российскому форварду «Колорадо» грозит четырехлетняя дисквалификация... 20:13
Врачи усомнились в наличии неизлечимой болезни у Ротару 20:13
В Новосибирске из психиатрической больницы сбежал преступник 20:10
Медведева сравнила опыт участия в «Ледниковом периоде» и шоу «Анна... 20:03
В Болгарии расследуют обстоятельства гибели россиянина в Черном море 19:52

Путин поддержал идею о выплате в 50 тыс. руб. участникам обороны Севастополя в годы войны

close
100%
Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

С такой просьбой Развожаев обратился к лидеру страны в ходе встречи в Севастополе, куда Путин приехал на празднования в честь Дня народного единства.

«Хорошо, сделаем», — ответил ему президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны.

В ходе поездки у президента были запланированы встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также он принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции.

4 ноября в России празднуют День народного единства, учрежденный в 2005 году. Праздник посвящен исторической дате. А именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть