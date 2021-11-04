Отбор газа из хранилищ ЕС достиг максимума с начала отопительного сезона

Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Произошло это в том числе за счет активных изъятий у «Газпромом» из европейских ПХГ.

Только на 39 млн куб. м пополнились 2 ноября запасы газа в ПХГ Европы. В это же время отбор из хранилищ за этот же период составил свыше 321 млн куб. м.

Это максимум с начала отопительного сезона на территории Европы. Он начался в начале октября. Последний раз подобные показатели изъятия газа были зарегистрированы в середине апреля этого года.

Общая наполненность европейских ПХГ газом уменьшилась до 76,43% (81,75 млрд куб. м).

Ранее в «Газпроме» заявили, что не заинтересованы в сверхвысоких ценах на газ. На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил «Газпрому» начать наполнять хранилища газом в ЕС после того, как будет закончена закачка в российские хранилища.