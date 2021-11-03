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Молдавия поблагодарила США за помощь в преодолении газового кризиса

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Aurel Obreja/AP

Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность властям США за поддержку во время газового кризиса в стране. Об этом она написала в Twitter.

»<...> Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами и надеемся тесно сотрудничать над повышением устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку», — обратилась глава государства.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявилв эфире телеканала N4, что не исключено подписание нового договора с «Газпромом» на поставку газа в Молдавию

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Молдавия опубликовалапротокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

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