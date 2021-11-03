Блинкен пообещал Зеленскому помощь в решении вопросов, касающихся «Северного потока — 2»

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен встретился на полях климатического саммита, завершившегося сегодня в Глазго, с Владимиром Зеленским и пообещал президенту Украины поддержку США в том числе в решении проблем, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письменное заявление официального представителя госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США <...> Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом «Северный поток — 2», — написал Блинкен.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы Украины на период с I по III кварталы 2022 года. По итогам торгов дополнительные транзитные мощности Украины оказались невостребованными.