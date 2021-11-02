«Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа через Украину

Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на период с I по III кварталы 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

Во время прошедшего аукциона «Оператор ГТС Украины» предложили мощности через газораспределительную станцию «Суджа» (до 9,8 млн куб. м в сутки) и через станцию «Сохрановка» (до 5,2 млн куб. м в сутки). До этого, 40 млрд куб. м в год или 109,5 млн куб. м в сутки были забронированы на основе долгосрочного контракта.

По итогам торгов дополнительные транзитные мощности Украины оказались невостребованными.

27 октября Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» после закачки газа в российские подземные хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Завершение закачки топлива в российские ПГХ запланированона 8 ноября.

Немецкая газета Welt позднее сообщила, что российскому лидеру удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. По мнению издания, «почти случайно замечание Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением».