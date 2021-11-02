Во вторник, 2 ноября, курс доллара впервые с 13 октября поднялся до 72 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, американская валюта достигла в цене 72,01 рубля. Позднее курс доллара снизился до 71,88 рубля.

При этом курс евро повысился на 42 копейки и составил 83,35 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,18%, до $85 за баррель.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса. Он напомнил, что национальная валюта укрепилась с начала года более чем на 4% к американскому доллару и на 9% — к евро.

В понедельник, 1 ноября, курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 14 октября. В этот день курс доллара повысился до 71,63 рубля.