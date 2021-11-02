Песков прокомментировал предложение Байдена нарастить добычу нефти в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента США Джо Байдена к крупнейшим производителям нефти во время саммита «Большой двадцатки» в Риме нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики.

«Вы знаете, что Российская Федерация является участницей договор ОПЕК+, мы верны нашим обязательствам в рамках этих договоренностей, вместе с тем это гибкий механизм. И с учетом инфраструктурных, и с учетом конъюктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений. Какие будут эти решения стран-участниц, давайте дождемся или запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не хочет раскрывать шаги Вашингтона при отказе стран ОПЕК+ наращивать добычу нефти. Он отметил, что если Россия и другие страны организации откажутся увеличить добычу, то это будет неверным решением.

По данным агентства Bloomberg, активную кампанию «за закрытыми дверями» ведут США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. Говорится о сильном «дипломатическом давлении на картель за последние годы».