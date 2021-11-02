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«Средняя по больнице»: экономист Делягин оценил планы повышения зарплат

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Depositphotos

Повышение зарплат работникам в среднем на 6% показывает поддержку со стороны работодателя, только лишь с определенным опозданием и в недостаточном размере, учитывая официальный рост инфляции в 7,4%. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Работодателям надо продемонстрировать заботу о трудящихся, но ввиду официального уровня инфляции делается это с определенным опозданием. Тем самым у людей просто съедаются деньги», — рассказал эксперт.

По его словам, корпорации не имеют жестких государственных обязательств перед своими сотрудниками, кроме тех, которые сами на себя принимают.

«Кроме того, 6% — это усредненный показатель, как средняя температура по больнице. Так как кто-то может поднять зарплату и на 10%, а кто-то — всего на 3%. Эти значения зависят от состояния рынка и мотивов самой компании», — заключил Делягин.

Ранее стало известно, что по данным аналитиков EY, в большинстве организаций планируют увеличить зарплаты своих сотрудников в среднем на 6%. Это повышение может произойти в период с мая 2021 по апрель 2022 года. Это связывают с положительной оценкой перспектив восстановления российской и мировой экономики.

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