Forbes: россияне растеряли эффективность, работая на «удаленке»

На второй год пандемии коронавируса жители России растеряли эффективность, работая в дистанционном формате. Каждая пятая компания в стране заявила, что сотрудники стали хуже работать на «удаленке», и многие начали увольняться из-за выгорания. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные исследования «Ростелекома».

Отмечается, что 40% российских компаний признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.

По результатам исследования, одной из главных причин ухудшения качества работы сотрудников стало несовершенство организационных процессов, а также неэффективность инструментов, которые используются для работы в формате «онлайн».

«В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить», — отметил старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар» Елена Черникова.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке» для россиян. Так, одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang, он получает до 450 тысяч рублей в месяц.