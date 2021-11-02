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В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью газете Bild.

По его словам, такое решение может остановить рост цен на газ на европейском рынке.

«Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — отметил Зедер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2». В свою очередь, оператор проекта трубопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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