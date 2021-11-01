Спецтехника переходит на водород: Австралия поставит Британии набирающее популярность топливо

Ведущие мировые производители спецтехники объявили о скором внедрении водородных технологий. Как пишет издание «Эксперт», в частности британская JCB планирует запустить продажи машин с водородными двигателями к концу 2022 года.

JCB уже заключила контракт с производителями из Австралии.

Подписан договор на приобретение миллиардов фунтов водорода, созданного с использованием альтернативных источников энергии. Британская компания получит 10% водородного топлива, выпущенного австралийским производителем Fortescue Future Industries. Это ее первый крупный контракт.

Непосредственно производство водорода начнется в 2022 году. При сжигании топливо не дает выбросов, считаясь гораздо более экологичным, чем бензин и дизель.

О других деталях подписанного говора пока ничего неизвестно.

Председатель совета директоров JCB Лорд Бамфорд заявил: «В будущем наша техника должна работать не на ископаемом топливе. JCB производит машины с дизельными двигателями, поэтому нам нужно было найти способ отказаться от них, и сейчас компания активно движется в этом направлении».

Ранее Еврокомиссия призвала Европу отказаться от газа. «Европа движется к декарбонизации, и поэтому ископаемый газ обязательно будет заменен на биометан или экологически чистый водород», — заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон.