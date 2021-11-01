Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Спецтехника переходит на водород: Австралия поставит Британии набирающее популярность... 03:44
Овечкин объяснил свой успешный старт в новом сезоне НХЛ 03:44
Ким Кардашьян застали на «дружеском свидании» с молодым актером 03:41
Олимпийский чемпион назвал неприемлемым проведение Игр-2022 в Китае 03:31
В Раде заявили о предательстве Молдавии и Литвы, закупивших газ и электричество... 03:30
Эндокринолог Гинзбург рассказал, чем можно заменить витамин D из продуктов 03:25
ТАСС: количество сделанных по всему миру прививок превысило 7 млрд 03:04
В Роспотребнадзоре оценили динамику распространения варианта коронавируса AY.4.2 03:02
Тренер Гончаренко заявила, что Косторную разлюбили судьи 02:59
Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса 02:51

«Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту с 1 ноября

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Поставки газа в Молдавию по новому долгосрочному контракту «Газпром» начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет. Об этом пишет РБК.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что российский газ теперь будет стоить около $450 за 1 тыс. куб. м. в ноябре. Отмечается, что это в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую власти платили в октябре.

Молдавия должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого страны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.

Переговоры о новых поставках газа шли в течении месяца. В то время индексы цены на топливо для Молдавии начали зависеть от спотовой цены на немецком хабе NCG. Из-за дефицита газа в европейских хранилищах биржевая цена на газ выросла до рекордных $1900 за 1 тыс. куб. м.

Для Молдавии в сентябре цена газа подскочила до $550 по сравнению со средней ценой в $149 в 2020 году.

Также Андрей Спыну опроверг заявления о наличии политических обязательств в новом контракте на поставки российского газа в республику. «Подписанный контракт не предусматривает никаких политических обязательства и никоим образом не упоминает Приднестровский край. Что касается задолженности, образовавшейся у «Молдовагаза», то мы проведем независимый аудит долга компании в 2022 году», — написал премьер на своей странице в Facebook.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть