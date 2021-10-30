В «Газпроме» рассказали о ситуации с прокачкой по трубопроводу «Ямал — Европа»

В российской компании «Газпром» заявили, что в настоящий момент заявки европейских партнеров по поставкам выполняются в полном объеме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей организации.

По данным «Газпрома», колебания спроса на российский газ в Европе связаны с нуждами потребителей.

Утром 30 октября появилась информация, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» упала до нуля.

«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — оценили в «Газпроме» ситуацию с прокачкой по «Ямал-Европе».

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м. в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее сообщалось, в «Газпроме» оценили запасы газа в подземных хранилищах Европы.