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Вице-премьер Молдавии заявил, что контракт с «Газпромом» не включает политических условий

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну опроверг заявления о наличии политических обязательств в новом контракте на поставки российского газа в республику.

«Подписанный контракт не предусматривает никаких политических обязательства и никоим образом не упоминает Приднестровский край. Что касается задолженности, образовавшейся у «Молдовагаза», то мы проведем независимый аудит долга компании в 2022 году», — написал премьер на своей странице в Facebook.

Ранее Спыну сообщил, что стоимость российского газа для Молдавии в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. Он подчеркнул важность того, что стороны договорились с 1 ноября обеспечить поставку достаточных объемов газа «по цене минимум в два раза ниже текущей рыночной».

«Газпром» продлил контракт с АО «Молдовагаз» на поставку российского газа потребителям Молдавии с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет «на взаимовыгодных условиях». При этом в Кишиневе согласились выплатить исторический долг за прошлые годы — с учетом пени сумма составила около $700 млн.

В процессе переговоров Молдавия рассчитывала, что, если не удастся договориться с российской компанией, им поможет Европейский союз.

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