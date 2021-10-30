Долг Молдавии по российскому газу в следующем году подвергнут аудиту

Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» будет подвергнут аудиту в 2022 году, написал в своем Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«Мы договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, и у нас будут новые переговоры по определению способа и сроков погашения этой задолженности», — сообщил политик.

Ранее сообщалось, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет после затянувшихся переговоров. Президент Молдавии Майя Санду подчеркивала, что правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что «Газпром» открыт для поиска взаимоприемлемых условий и выполняет все взятые на себя обязательства, но компания не может прощать долги и отдавать газ бесплатно»