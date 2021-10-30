Премьер-министр Украины нашел альтернативу газу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные тепловые компании искать альтернативы дорогому природному газу. В качестве альтернативы он предложил биотопливо, сообщает портал Vesti.ua.

По словам главы кабмина, сейчас пришло лучшее время, чтобы задуматься об эффективности и энергосбережении. Он отметил, что это те пути, которые дадут стране возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом.

Шмыгаль привел в качестве примера Волынскую область, где, по данным местных властей, большинство бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах — биотопливе, которое получают из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

«Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», – заключил премьер.

На этой недели глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев предлагает России продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году.

Ранее стало известно, что на Украине три области ввели режим ЧС из-за отсутствия поставок топлива бюджетным учреждениям по льготным ценам.