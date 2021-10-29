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«Газпром» продлил контакт с Молдавией на «взаимовыгодных условиях»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В «Газпроме» подтвердили, что контракт с Молдавией был продлен в ходе переговоров. Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.

В переговорах участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и Председатель Правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — говорится в сообщении.

О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Ранее молдавская сторона сообщила о продлении контракта с «Газпромом» на пять лет. Министерство инфраструктуры Молдавии также заявило, что Кишинев договорился с «Газпромом» провести аудит долга «Молдовагаза».

В свете газового кризиса в Молдавии премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщала, что страна рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с «Газпромом» по цене на газ.

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