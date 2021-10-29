Стало известно, как влияют стриминговые сервисы на окружающую среду

Каждое действие, которое совершается в сервисах Netflix, Disney+, YouTube и прочих по просмотру и передаче видео требует колоссальных затрат электричества. Из-за этого увеличиваются выбросы углекислого газа. Об этом сообщает издание The Guardian.

Углеродный след, который оставляет за собой Netflix за месяц, сопоставим с выбросами от автомобиля, который бы мог доехать от Земли до Сатурна. YouTube ежегодно выделяет углекислого газа, как целый миллионный город.

Каждое действие в цепочке, необходимое для потоковой передачи видео, от использования огромных центров обработки данных и передаче по Wi-Fi до просмотра контента на устройстве, требует электричества, большая часть которого вырабатывается в виде парниковых газов.

«Как ни странно, воздействие на окружающую среду – это молодая история в индустрии потокового вещания. Однако уже сейчас ясно, что чем больше просмотров, тем больше энергии тратится, из-за чего увеличиваются выбросы углекислого газа», — говорит основатель Greening of Streaming Дом Робинсон.

Что касается YouTube, то в отчете исследователей из Бристольского университета, основанном на оценках использования стримингового сайта в 2016 году, подсчитано, что просмотр видео за год произвел выброс углекислого газа в размере, аналогичным выбросам в Глазго или Франкфурте. Учитывая, что сейчас пользователей YouTube почти в два раза больше, чем год назад, то вредное воздействие на окружающую среду будет только увеличиваться.

Однако в 2021 году Netflix объявила о своей цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к концу 2022 года. В Великобритании компании, включая BT, BBC и Sky, пообещали свести к нулю все выбросы к 2030 году.

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