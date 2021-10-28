Оперштаб: московские салоны сотовой связи могут обслуживать клиентов онлайн

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что столичные салоны сотовой связи могут с 28 октября по 7 ноября продавать товары онлайн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Салонам сотовой связи не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы №68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки», — сказали в оперштабе.

Заявление оперштаба стало ответом на обращение в московскую мэрию мобильных операторов с просьбой разрешить им открыть в нерабочие дни салоны ввиду их общественной значимости.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что в период нерабочих дней темпы заболеваемости коронавирусом в Москве снизятся, что позволит системе здравоохранения города «не захлебнуться».