ЕС не может возместить Молдавии разницу между текущей ценой газа и предлагаемой «Газпромом»

Разница между текущей стоимостью газа и ценой, предлагаемой «Газпромом», не может быть компенсирована Евросоюзом. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдавия, сообщает ТАСС.

По словам Борреля, простым финансированием нельзя преодолеть газовый кризис. Должны быть другие способы разрешить сложившуюся ситуацию, несмотря на желание Кишинева получать увеличенную финансовую помощь от Евросоюза.

«Если бы газовая проблема Молдавии могла быть решена 60 миллионами евро, это не была бы проблема. Конечно, мы знаем, эти деньги не решат проблемы, но это первый шаг, это безвозмездная помощь, мы должны искать другие формы поддержки, в частности, по диверсификации молдавского энергопотребления, для чего мы готовы предоставить ресурсы и экспертную помощь, повышение энергоэффективности, а также увеличение стабильности поставок путем диверсификации источников энергии. Молдавия уже начала это делать, закупая газ в Польше», — объяснил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС не может советовать Молдавии отказаться от заключения договора с «Газпромом», поскольку это «суверенное государство». Однако, он осудил попытки российской компании «использовать энергетику как геополитическое оружие» вместо снижения цен на газ.

Ранее власти Молдавии обратилиськ Германии за помощью в разрешении газового кризиса в стране.

Молдавия при этом уже купила1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol, а также договориласьо закупке газа у польской компании PGNiG.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. О результатах разговора пока неизвестно, но предыдущие двухдневные переговоры по газу, которые проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%, но молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.