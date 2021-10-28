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Премьер Молдавии заявила о прогрессе на переговорах с «Газпромом»

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Aurel Obreja/AP

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила о достижении «определенного» прогресса в переговорах с российской компанией «Газпром», касающихся заключения долгосрочного контракта на поставку газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры идут. Регистрируется определенный прогресс. В то же время мы хотим иметь другие альтернативы [«Газпрому»] на долгосрочную перспективу», — сказала Гаврилица на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Молдавия — ЕС в Брюсселе.

Она подчеркнула, что в настоящее время страна не может закупать топливо ни по рыночной стоимости, ни по цене, предложенной «Газпромом».

Ранее о российско-молдавских переговорах рассказали в МИД России. В ведомстве отметили, что Москва не собирается использовать поставки газа во вред Молдавии.

До этого Кишинев объявил тендер на закупку дополнительных 1,5 млн кубометров газа в качестве пробной партии для поддержания давления в газотранспортной системе.

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