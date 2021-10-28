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Мечтающая выйти на пенсию в 30 лет женщина поделилась секретом успеха

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dumpsterdivingfreegan/TikTok

Американка, которая работает банкиром, занимается «нырянием в мусорные баки», чтобы сэкономить приличную сумму денег на еде и уже к 30 годам выйти на пенсию. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на видео женщины из Tik-Tok.

«Есть много предположений о тех людях, кто ныряет в мусор. И тем более многие даже не могут понять, почему двадцатилетняя блондинка занимается подобным делом», — отметила автор видео.

При этом американка рассказала, что у нее есть хорошая работа в банковской сфере. Однако ей нравится копаться в мусоре и искать вполне годную еду, чтобы в итоге за много лет сэкономить значительную сумму денег.

«У меня есть финансовая цель. Я хочу выйти на пенсию в тридцать лет. Также я являюсь частью движения FIRE, которое выступает за финансовую независимость», — пояснила она.

Она отметила, что американцы тратят «безумные деньги» на еду, но при этом зачастую выбрасывают продукты даже с не истекшим сроком годности. Поэтому мусорных контейнеров в радиусе нескольких километров от дома вполне хватает, чтобы не думать о покупке еды, утверждает женщина.

Ранее стало известно, что во время новых ограничений из-за коронавируса 52% россиян планируют экономить средства.

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