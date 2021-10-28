Донстрой возглавил рейтинг крупнейших девелоперов жилья бизнес-класса

Журнал Forbes во второй раз опубликовал рейтинг крупнейших застройщиков в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес-класса и элитное жилье. В категории бизнес-класса второй год подряд первое место в рейтинге заняла компания Донстрой.

Критерием ранжирования стала сумма выручки за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Совокупная выручка девелопера за этот период составила 188,5 млрд руб., что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого периода.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года выручка компании Донстрой выросла почти в 2,5 раз (в 1 пгд. 2020 г. – 27,4 млрд руб.). За этот период в проектах компании было куплено почти 3000 квартир общей площадью около 200 тыс. кв. м. Лидерами продаж стали жилые комплексы «Событие», «Остров» и «Символ».

Донстрой — ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. На данный момент Донстрой реализует четыре масштабных проекта комплексного освоения территорий общей площадью 5,3 млн кв. м. Это жилой комплекс «Символ» в Лефортово (1,7 млн кв. м), «Остров» в Мневниковской пойме (1,5 млн кв. м), территория застройки в Раменках, где компания возводит три жилых комплекса «Река», Огни», «Событие» (1,35 млн кв. м) и «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках (814 тыс. кв. м).