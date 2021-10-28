В МИД отреагировали на призывы США вводить санкции против России из-за стоимости газа

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ соблюдает все обязательства по газу, установленные в рамках контрактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале октября конгрессмен Майкл Маккол объявил, что Россия причастна к всплеску цен на газ из-за ограничения поставок на европейский рынок. Политик также предложил расширить санкции против «Северного потока — 2».

«Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю», — ответил американскому конгрессмену Панкин.

Как считает замглавы Министерства иностранных дел, есть масса других стран, где все готовы наращивать свои поставки.

«Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций.