Кабмин России выделит 38,5 млрд рублей на гранты пострадавшему от пандемии бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 38,5 млрд рублей будут направлены на гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Об этом он сообщил на заседании кабмина, передает ТАСС.

Также правительство выделит до 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу, отметил он, их выдача начнется 1 ноября и завершится в конце года.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 4 млрд рублей будет выделено из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что будет закуплено по меньшей мере 500 тыс. флаконов «Ремдесивира» для оказания помощи гражданам в стационарных условиях. Это лекарство включено в методические рекомендации Министерства здравоохранения по лечению COVID-19.

По данным пресс-службы, закупку препарата будет осуществлять Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Ведомство обязано проследить за эффективностью расходования денег и доложить об этом до 1 июня 2022 года.