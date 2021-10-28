Кабмин установил нулевые пошлины на экспорт алюминиевых сплавов

Правительство России установило нулевые пошлины на вывоз алюминиевых сплавов. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Отмечается, что данное решение поможет сохранить рабочие места на крупных предприятиях и, одновременно с этим, укрепит экспортный потенциал российских производителей.

В пресс-службе правительства также сообщили, что до 5% было одобрено снижение ввозных пошлин на ферросплав железа и кремния — ферросилиций. Постановление вступит в силу через 30 дней.

Ранее стало известно, что в минувшем сентябре стоимость алюминия достигла максимального значения за последние 13 лет, поднявшись выше отметки в $3 тыс. По мнению аналитиков, дефицит этого металла может сохраниться в ближайшие годы. Это связывают с ограничениями, которые накладывает ESG-повестка (ведение бизнеса с учетом влияния на окружающую среду и общество) на китайское производство.