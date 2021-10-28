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Кабмин установил нулевые пошлины на экспорт алюминиевых сплавов

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Правительство России установило нулевые пошлины на вывоз алюминиевых сплавов. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Отмечается, что данное решение поможет сохранить рабочие места на крупных предприятиях и, одновременно с этим, укрепит экспортный потенциал российских производителей.

В пресс-службе правительства также сообщили, что до 5% было одобрено снижение ввозных пошлин на ферросплав железа и кремния — ферросилиций. Постановление вступит в силу через 30 дней.

Ранее стало известно, что в минувшем сентябре стоимость алюминия достигла максимального значения за последние 13 лет, поднявшись выше отметки в $3 тыс. По мнению аналитиков, дефицит этого металла может сохраниться в ближайшие годы. Это связывают с ограничениями, которые накладывает ESG-повестка (ведение бизнеса с учетом влияния на окружающую среду и общество) на китайское производство.

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