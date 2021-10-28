В Челябинске вагоны грузового поезда сошли с рельсов

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода нескольких вагонов вблизи станции Челябинск-Южный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой в пресс-службу региональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, при сходе вагоны не опрокинулись, пострадавших нет. Причины события и размер ущерба устанавливаются.

Транспортная прокуратура и региональное управление СК начали проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего.

«На путях необщего пользования ООО «ПТУ », примыкающих к станции Челябинск-Южный, при проведении маневровых работ произошел сход четырех груженых вагонов без опрокидывания. Груз — лом металлов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее инцидент произошел в Приамурье на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная. Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. В результате происшествия локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Погибли два человека: водитель грузовика и помощник машиниста.