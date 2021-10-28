Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Бавария» установила исторический антирекорд 07:53
В России предложили новую льготу для многодетных семей 07:52
Спрос на онлайн-тренировки в России вырос за пандемию на 533% 07:37
Источник назвал условие освобождения экс-схимонаха Сергия 07:27
Мальдини назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» 07:24
Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции 07:19
ТПП выступила против сокращения расходов бюджета на здравоохранение в пандемию 07:18
Боец UFC рассказал, как сломал нос разъяренному отцу 06:59
Диетолог Леонов раскрыл вред орехов 06:59
Игрок «Вашингтона» Уилсон об Овечкине: он становится все более голодным... 06:47

В Челябинске вагоны грузового поезда сошли с рельсов

close
100%
Depositphotos

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода нескольких вагонов вблизи станции Челябинск-Южный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой в пресс-службу региональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, при сходе вагоны не опрокинулись, пострадавших нет. Причины события и размер ущерба устанавливаются.

Транспортная прокуратура и региональное управление СК начали проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего.

«На путях необщего пользования ООО «ПТУ », примыкающих к станции Челябинск-Южный, при проведении маневровых работ произошел сход четырех груженых вагонов без опрокидывания. Груз — лом металлов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее инцидент произошел в Приамурье на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная. Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. В результате происшествия локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Погибли два человека: водитель грузовика и помощник машиниста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях