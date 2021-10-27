«ВинЛаб» и «Красное и Белое» будут работать в нерабочие дни

Магазины сети «Красное и Белое» и «ВинЛаб» в Москве продолжат в обычном режиме в нерабочие дни, с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.

«График стандартный, как работали, так и будем работать», — сказал представитель сети «Красное и Белое».

В «ВинЛабе» сообщили такую же информацию.

Ранее стало известно, что власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов на время нерабочих дней. Как указал пресс-секретарь Департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров, перестанут работать те магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

До этого сообщалось, что префектуры и районные управы Москвы потребовали от винотек и алкогольных маркетов закрыться на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Предприниматели отметили, что в предыдущие локдауны подобное требование не вводилось.