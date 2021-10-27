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ЦБ: в России наблюдается повышенный рост цен

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляция в России пока находится ближе к верхней границе прогноза Банка России на 2021 год в 7,4-7,9%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, сообщает РИА «Новости».

«Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и в непродовольственных товарах. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал Тремасов.

Тем не менее, отметил он, прогноз на следующий год остается неизменным и составляет 4–4,5%. По словам Тремасова, в первой половине 2022 года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер.

22 октября стало известно, что ЦБ РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала данное решение «существенным шагом», который обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем. Вслед за этим многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам.

В то же время замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям).

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