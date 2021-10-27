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Эксперт по ЖКХ Киракосян рассказала, как россиянам сэкономить при нерабочих днях

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Член Комитета Торгово--промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян заявила, что во время нерабочих дней соотечественники могут сэкономить на коммуналке. Об этом сообщает «Российская газета».

В период с 30 октября по 7 ноября люди, например, могут уехать на дачу или в путешествие, в связи с отсутствием можно будет пересчитать платежи за жилищно-коммунальные услуги.

Для того чтобы добиться пересчета части коммунальных платежей, собственникам жилья Киракосян рекомендует обращаться в управляющую компанию.

В том случае, если в квартире не будет людей более пяти календарных дней подряд, этот факт потребуется подтвердить документально. Подойдут, в частности, авиабилеты, справка из больницы или от садового и огороднического товарищества.

Пересчет возможен, если в жилом помещении нет счетчиков, но есть соответствующий акт о невозможности их установки.

«Единственным случаем, когда перерасчет будет сделан без такого акта или без поверки прибора учета — отсутствие всех проживающих в квартире по причине форс-мажора», — добавила Киракосян.

Подать заявление об отсутствии в квартире представляется возможным до своего отъезда или не позднее 30 дней после окончания периода отсутствия.

Ранее эксперт призвал требовать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ.

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