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Минэкономики ФРГ: «Северный поток — 2» создаст новые мощности по транспортировке газа

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Газпром «Северный поток - 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу. Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон в интервью ТАСС.

«Как новая магистраль «Северный поток — 2» создает больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы», — отметила она.

Ранее сообщалось, что министерство экономики и энергетики Германии выдало немецкому регулятору заключение, в котором заявило, что запуск «Северного потока — 2» не представляет угрозы газоснабжению Германии и стран ЕС. Ведомство отметило, что в процессе были проведены консультации с другими странами-членами Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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