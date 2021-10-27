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Финансист Переславский предупредил о рисках переводов на дебетовые карты

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о рисках, которые подстерегают держателей дебетовых банковских карт. Эксперт указал агентству «Прайм» , что наиболее часто у клиентов возникают проблемы с блокировкой карт.

Банк может заблокировать карту, если на нее был осуществлен перевод более 600 тысяч рублей. Тогда кредитная организация может заподозрить, согласно обновленному «антиотмывочному» 115-ФЗ закону, что деньги получены незаконным путем.

Карту разблокируют, как только клиент отчитается о законности происхождения денежных средств.

Переславский также сообщил, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или «зажевыванием» карты. Банки меняют тарифы, и клиент может этого не заметить.

Эксперт также порекомендова внимательно читать договор на обслуживание дебетовой карты и помнить про комиссионные вознаграждения по выбранным им тарифным планам.

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