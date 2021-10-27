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Аналитик Маслов сообщил, что может обвалить рубль до Нового года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Значительную поддержку рублю оказывают цены на энергоресурсы, заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. Он указал в разговоре с агентством «Прайм» , что при этом теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются.

Эксперт объяснил, что негативное влияние на стоимость нефти оказало вмешательство КНР в ценообразование внутреннего рынка угля. Это понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, некоторые упали уже на 30%.

На нефть это влияет, так как ее все чаще рассматривается в качестве товара-заменителя для дорогого газа и угля, указал Маслов.

По мнению эксперта, рубль также начнет падать, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа.

Помимо этого национальная российская валюта, по словам Маслова, находится под политическими рисками, которые могут возникнуть на фоне ухудшения международной обстановки, введения новых антироссийских санкций. Рубль может поколебать и новая мощная волна коронавируса. Эти факторы эксперт назвал способными обвалить рубль до Нового года.

Ранее аналитик Андрей Кочетков заявил, что в 2022 году рубль будет одной из самых высокодоходных валют.

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