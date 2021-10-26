Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Один из проходящих по делу о поджоге леса в Турции россиян рассказал... 23:28
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021» 23:21
Легковес UFC Махачев рассказал о бое, в котором ему пришлось сдаться 23:19
Названа дата выхода сиквела «Дюны» 23:15
Девушка знакомилась по переписке с парнем, а на встречу пришел пенсионер... 23:09
Telegram запустил платформу для рекламы 22:58
Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в феврале 22:58
Тренер «Реала» прокомментировал нападение фанатов на машину наставника... 22:47
Дочь Пескова призвала доработать закон о СМИ-иноагентах 22:43
Москвичка укусила стюардессу из-за того, что ее не пустили в туалет 22:37

Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

close
100%
Michele Tantussi/Reuters

На фоне сделки Tesla с Hertz по закупке электромобилей, основатель компании Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает Forbes.

На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, издание оценило капитал предпринимателя в $271,3 млрд. Это на $41,7 млрд больше, чем в прошлую пятницу, 22 октября.

В публикации подчеркивается, что Маск находится на ранее «неизведанной территории» и приближается к отметке в $300 млрд.

Например, предыдущий человек, ставший самым богатым человеком в рейтинге Forbes - гендиректор Amazon Джефф Безос, попал в список с состоянием, которое оценивается в $201 млрд.

Ранее рыночная стоимость компании Tesla, созданной американским предпринимателем Илоном Маском, превысила на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже отметку в $1 триллион.

Акции Tesla взлетели в понедельник на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тысяч электромобилей, среди которых большинство Tesla Model 3. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога $1 трлн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях