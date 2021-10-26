Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

На фоне сделки Tesla с Hertz по закупке электромобилей, основатель компании Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает Forbes.

На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, издание оценило капитал предпринимателя в $271,3 млрд. Это на $41,7 млрд больше, чем в прошлую пятницу, 22 октября.

В публикации подчеркивается, что Маск находится на ранее «неизведанной территории» и приближается к отметке в $300 млрд.

Например, предыдущий человек, ставший самым богатым человеком в рейтинге Forbes - гендиректор Amazon Джефф Безос, попал в список с состоянием, которое оценивается в $201 млрд.

Ранее рыночная стоимость компании Tesla, созданной американским предпринимателем Илоном Маском, превысила на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже отметку в $1 триллион.

Акции Tesla взлетели в понедельник на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тысяч электромобилей, среди которых большинство Tesla Model 3. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога $1 трлн.