Нигерийцы наладили поставки продуктов через цифровые стартапы

Нигерийские стартапы начали переводить в цифровой вид местную цепочку поставок продуктов питания, помогая торговцам преодолевать высокие цены на продукты питания, а фермерам продавать свою продукцию. Об этом сообщает Reuters.

Еще с 2016 года инфляция в Нигерии измеряется двузначными числами. Особо тяжелое время пришлось на март 2021 года, когда начались перебои в поставках товаров из-за коронавируса, девальвации валюты и проблем с безопасностью в регионах, где производятся продукты питания.

Чтобы хоть как-то упростить процесс поставок и закупок, сделав его более последовательным и логичным, две нигерийские фирмы, Vendease и Sabi, создали цифровые торговые площадки. Они позволили оптовикам, владельцам магазинов, рестораторам и отелям покупать товары напрямую у ферм и производителей.

Стартапы работают с производителями, предлагая кредиты фермам, подписывая контракты на поставку, собирая продукцию и продавая ее покупателям по определенной ставке. Основной заработок стартапов идет лишь с комиссий, которые максимум достигают 5%.

Так, представители Vendease сообщили, что за последние девять месяцев с их помощью более 100 отелей и ресторанов сэкономили $480 тыс. на закупках продуктов питания.

Кроме того, фирмы помогают решить проблему, с которой сталкиваются мелкие африканские землевладельцы, а конкретно отсутствие доступа к рынкам. Если раньше наблюдались проблемы с транспортировкой товаров из сельских районов к покупателям в городах, то сейчас они практически исчезли.

Ранее стало известно, что сектор розничной торговли в Германии борется с проблемами поставки товаров к Рождеству. Многих популярных товаров уже нет в наличии, а новые поставки могут быть только к началу 2022 года.