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В Европе заявили о необходимости ядерной энергетики в обозримом будущем

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Petr Josek/Reuters

Министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец заявил, что ядерная энергетика необходима странам Европейского союза, сообщает Reuters.

Он особо отметил условия энергетического кризиса в Европе и необходимость обеспечить энергонезависимость.

«Этот кризис - это последний сигнал о том, насколько важна «зеленая» трансформация <...> Если мы хотим достичь двух важных целей — климатической нейтральности и независимой Европы в сфере энергетики, это значит, нам нужно вкладывать все больше и больше государственных и частных денег в возобновляемые источники энергии и в новые технологии <...> К сожалению, возобновляемой энергии будет недостаточно, поэтому тут нужны новые технологии, особенно технологии в области атомной энергии», — заявил Вртовец.

Словения председательствует в Совете стран ЕС в 2021 году. До 25% электропотребления Словении обеспечивает АЭС «Кршко», построенная в 1975 году совместными усилиями Словении и Хорватии, которые, на тот момент, входили в состав Югославии. Соответственно, АЭС «Кршко» также обеспечивает до 15% энергопотребления Хорватии.

Ранее стало известно, почему Прибалтика не смогла отказаться от российской электроэнергии.

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