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Исследование выявило, почему россияне отказываются от наличных

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Главным преимуществом при совершении безналичных платежей россияне назвали удобство, а также гигиеничность по сравнению с оплатой бумажными деньгами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Удобство в качестве главного преимущества назвали 96% опрошенных, гигиеничность выбрали 37%, на третьем месте безопасность — этот вариант назвал 31% респондентов. Среди других важных факторов для россиян стала доступность большей части функций в мобильных приложения банков, так как это позволяет совершать платежи и переводы онлайн.

По результатам исследования, более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы — в основном для снятия и внесения наличных. При этом каждый десятый опрошенный заявил, что не использует наличные деньги для совершения платежей.

Ранее исследование показало, что около 10% россиян полностью отказались от наличных.

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