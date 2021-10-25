На Украине назвали опасную для экономики страны стоимость газа

Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что некоторые отрасли экономики страны неизбежно начнут терять при дорогом газе, например, если среднегодовая цена на топливо будет составлять $900 за тысячу кубометров. Об этом сообщает издание ZN.UA.

«При среднегодовой цене импортного газа около $900 мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали. До этого у нас все будет нормально, с точки зрения ВВП, но не с точки зрения отдельных отраслей промышленности», — подчеркнул Любченко.

Он отметил, что при дорогом газе стоимость на товары производителей в отдельных отраслях будут повышаться. Этот рост ляжет на плечи потребителей, считает Любченко.

Он отметил, что текущая ситуация с газом на Украине может дать возможность заговорить об «энергоэффективности, утеплении, экономии».

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ошибки власти на Украине стали причиной того, что в стране наступил энергетический кризис. По его словам, это можно увидеть по тому, что растут цены.