Цена нефти марки WTI поднялась выше $85 впервые за семь лет

Стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше $85 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что рост мировых цен на нефть увеличился до 1,1-1,5%.

По данным торгов, на 15.24 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11% и достигла $85,59 за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до $85,03 за баррель.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о методах, которые применяют Соединенные Штаты, чтобы добиться снижения цен на топливо в стране. По ее словам, так как США не входят в ОПЕК, то американские власти оказывают давление через государства, входящие в организацию, чтобы решить вопрос с поставками топлива. Белый дом также работает над равномерным распределением топлива внутри США, для этого используются «все рычаги давления».

В начале октября цена марок нефти WTI и Brent достигла рекордных значений. Так, стоимость нефти WTI впервые с ноября 2014 года поднялась выше $77 за баррель.