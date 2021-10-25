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Правительство анонсировало новые выплаты для малого бизнеса

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Правительство России подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, малый бизнес получит грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса. К ним относятся сферы: гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряда других, пояснил Мишустин.

Уточняется, что на меры поддержки кабмин направит около 38,5 млрд рублей, что позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям долю выручки и поддержать около 3 млн человек, отметил премьер.

Подавать заявки на получение гранта представители бизнеса и НКО смогут с 1 ноября, а поступать денежные средства начнут с 15 ноября.

В России из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Российский лидер разрешил главам регионов сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

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