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Путин поручил перевести пожилых сотрудников на четырехнедельную удаленку

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам и руководителям предприятий перевести сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания на удаленную работу на четыре недели. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета», — говорится в тексте.

Президент также поручил нарастить темпы вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ и обратить особое внимание на эту категорию населения. Кроме того, главам российских субъектов поручено введение самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет.

Также глава государства распорядился предоставить проходящим вакцинацию от COVID-19 два выходных дня.

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Коронавирус 2019-nCoV
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