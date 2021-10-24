Медведчук назвал восстановление отношений с Россией главной задачей Украины в экономике

Главной задачей Украины в вопросе экономики должно быть восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии.

«А реализация этой первоочередной задачи для экономики страны это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан в Украине», — сказал он.

По мнению Медведчука, на очных встречах с президентом РФ Владимиром Путиным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно решать совместные проблемы в экономике, в том числе затрагивать вопросы мира в Донбассе, так как «без России этого сделать нельзя».

Ранее Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти.